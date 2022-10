Manj znane zgodbe o tivolski znamenitosti

V nadaljevanju preberite:

Nedavno so pri Mednarodnem grafičnem likovnem centru (MGLC) izdali publikacijo Skrivno življenje Švicarije, tretjo iz serije Umetnost v parku Tivoli. Uredili in napisali sta jo Yasmín Martín Vodopivec in Vesna Česen Rošker. Knjiga popelje bralce in bralke skozi zgodovino vrtov ljubljanskega mestnega parka in nekdanjega zabaviščnega dogajanja do obronka gozda pod Rožnikom, kjer stoji obnovljena Švicarija.