Mažoretke poplesavale, župan Balažic sklepal pogodbo

Prihodnji mesec se bodo v Moravčah vendarle začela gradbena dela za prepotrebno širitev matične osnovne šole Jurija Vege. Vodstvi šole in občine zdaj iščeta rešitve za potek pouka med samo gradnjo in tudi za ureditev prometa. Pouk bo v prihodnjih 450 dneh, kolikor naj bi trajala gradnja, potekal tudi v nenamenskih prostorih, kar predvsem velja za športno vzgojo. Lanske napovedi moravškega župana Milana Balažica o začetku izvedbe 6,2 milijona evrov vrednega projekta se bodo končno začele uresničevati. Nedavno je Balažic tudi podpisal pogodbo z izvršnim direktorjem gradbenega podjetja VG5 Miho Brlanom za gradnjo novega prizidka in športne telovadnice.