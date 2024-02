EU medicinskim kampusom odvzela velik del sredstev

Ljubljanska medicinska fakulteta je arhitekturno rešitev za kampus na Vrazovem trgu izbrala že pred skoraj dvema letoma. Gre za prvega od treh kampusov, ki jih bodo zgradili za potrebe bodočih zdravnikov.

Skoraj 85 milijonov evrov vreden projekt treh kampusov na Vrazovem trgu, Zaloški in Korytkovi sofinancira tudi EU. A so v Bruslju predvidena sredstva iz načrta za okrevanje in odpornost s slabih 53 milijonov evrov znižali za skoraj 13 milijonov evrov.

Arhitekturna rešitev za kampus na Vrazovem trgu je delo biroja Multiplan arhitekti. Na javnem natečaju ZAPS so zmagali pred dvema letoma. RAČUNALNIŠKI PRIKAZ: Multiplan arhitekti

S slovesno položitvijo temeljnega kamna tik pred kulturnim praznikom se je uradno začela gradnja kampusa na Vrazovem trgu, z natečajem pa že iščejo tudi najboljšo rešitev za drugi kampus, ki bo zgrajen na Zaloški. Medicinska fakulteta bo še ta teden sklenila pogodbo s koprsko družbo Makro 5 gradnje, ki bo gradila prvega od treh medicinskih kampusov. Projekt na Vrazovem trgu je ocenjen na 59,8 milijona evrov (z DDV).

Spomnimo, da koprsko gradbeno podjetje že gradi Športni center Ilirija, ki velja za enega od največjih športnih objektov v prestolnici, obnovili so tudi Center Rog. »Gradnja in pripravljalna dela na Vrazovem trgu se bodo začela takoj po uvedbi izvajalca v delo, končana pa bodo predvidoma v drugem kvartalu leta 2026,« so povedali na medicinski fakulteti pod vodstvom dekana Igorja Švaba. Celoten projekt, ki so ga poimenovali Trojni kampus medicinske fakultete in vključuje kampuse na Vrazovem trgu, Zaloški in Korytkovi, je ocenjen kar na 84,8 milijona evrov. Iz načrta za okrevanje in odpornost ga sofinancira tudi Evropska unija.

EU bo namenila le 40 milijonov evrov

»Univerza v Ljubljani ima z ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in inovacije (MVZI) sklenjeno pogodbo o sofinanciranju v višini 63,9 milijona evrov. Od tega je 52,7 milijona evropskih sredstev, 11,2 milijona evrov pa prispeva MVZ ( oziroma država). V prihodnje pričakujemo spremembo pogodbene vrednosti sofinanciranja. Sredstva EU se bodo namreč z 52,7 milijona znižala na 40 milijonov evrov. Tako bo del sredstev v višini 12,7 milijona evrov resorno ministrstvo nadomestilo iz proračunskih sredstev,« so pojasnili na medicinski fakulteti.

Na Vrazovem trgu so slovesno položili temeljni kamen za prvi kampus medicinske fakultete, ki ga bo zgradila koprska družba Makro 5 gradnje. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Cilj projekta treh kampusov (kampus Vrazov trg, Korytkova in Zaloška) »je izgradnja in vzpostavitev sodobne infrastrukture za pedagoško, strokovno-zdravstveno in znanstvenoraziskovalno dejavnost ter zagotovitev ustreznih prostorskih razmer s potrebnimi kapacitetami za povečanje razpisnih mest za študijske programe«, so poudarili na medicinski fakulteti. Vendar zaradi prostorskih danosti in omejitev dejavnosti fakultete vseh kampusov ni mogoče v celoti umestiti na eno lokacijo.

Dodali so, da bodo novi prostori omogočili dodatno povečanje vpisnih mest na študijski program medicine, ki je nujen zaradi perečega pomanjkanja zdravnikov v Sloveniji. »Na Univerzi v Ljubljani si prizadevamo, da bi odgovorili na aktualne družbene izzive, na medicinski fakulteti pa si želimo z najboljšimi potenciali prispevati k ustreznim rešitvam in spodbuditi razvojni preboj Slovenije. Ključni cilj je namreč kakovostno izobraževanje mladih za vrhunsko usposobljene zdravnike in druge strokovnjake, ki jih potrebujemo v družbi,« so dodali.

Projekt treh kampusov ocenjen na 84,4 milijona evrov. EU je obljubila 52,7 milijona evrov, prejeli bodo le 40 milijonov evrov. Začetek gradnje kampusa na Vrazovem trgu, objavili natečaj za kampus Zaloška.

Zemljišče ob Roški cesti je pripravljeno za začetek gradnje medicinskega kampusa. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Na vrsti je že drugi kampus

Zbornica za arhitekturo in prostor (ZAPS) je skupaj z medicinsko fakulteto objavila tudi natečaj za najboljšo arhitekturno rešitev za drugi kampus, ki bo na Zaloški. Rok za prijavo se bo iztekel 25. aprila. »Izgradnja kampusa Zaloška za medicinsko fakulteto pomeni pridobitev prepotrebnih, sodobno zasnovanih prostorov za delovanje organizacijskih enot (inštituta in katedre za mikrobiologijo in imunologijo, inštituta in katedre za patologijo, kliničnega medicinskega raziskovalnega centra – centra za baromedicino).

Ti namreč trenutno delujejo v premajhnih in tehnološko neustreznih prostorih,« so zapisali v natečajni nalogi. Hkrati bodo zgradili center in katedro za družinsko medicino z učnimi ambulantami, »ki so v trenutnih razmerah vitalnega pomena za razvoj družinske medicine in izobraževanje na področju družinske medicine«.

Na degradiranem območju ob Ljubljanici bodo na enem mestu združili sorodne dejavnosti, medicinska fakulteta v Korytkovi 2 pa bo v prihodnje namenjena predvsem pedagoški dejavnosti. Na vprašanje, koliko denarja bo država letos in prihodnje leto namenila za drugi kampus na Zaloški, so odgovorili, da je ljubljanska univerza na podlagi zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v zdravstvo za obdobje 2021–2031 že pripravila vlogo za sofinanciranje, vendar odločitve pristojnega ministrstva še niso prejeli.