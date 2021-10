Mihael Karner bi gradnjo stanovanj na Viču pospešil

V nadaljevanju preberite:

Skupina podjetij v lasti Mihaela Karnerja, obalnega poslovneža Rajka Hrvatiča in Ade Filip Slivnik, nekdanje veleposlanice v Rusiji in Uzbekistanu, že več kot desetletje na Viču načrtuje gradnjo stanovanjske soseske Urbana oaza. Če bodo mestni svetniki v ponedeljek potrdili lokacijsko preveritev za del območja nekdanje tovarne Tovil, bi lahko na degradiranem zemljišču do leta 2024 zraslo 150 (nadstandardnih) stanovanj.