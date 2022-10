Milijoni za študije o nadgradnji javnega prometa v Ljubljani

V nadaljevanju preberite:

Direkcija za infrastrukturo (DRSI) bo za analize, namenjene državnemu prostorskemu načrtovanju pri projektu nadgradnje Ljubljanskega železniškega vozlišča, namenila kar 2,69 milijona evrov (z DDV). Pa so te nove študije povezane tudi z gradnjo Potniškega centra Ljubljana (PCL) oziroma Emonike? Konkretnega odgovora niti na Slovenskih železnicah niti na infrastrukturnem ministrstvu nismo dobili. Na resornem ministrstvu pojasnjujejo, da gre predvsem za izboljšanje zmogljivosti in delovanja železniškega in cestnega prometa v prestolnici.