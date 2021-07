MOL dovoljuje gradnjo na zelenicah v Šiški, stanovalci proti

V nadaljevanju preberite: Na območju Šiške, ki velja za najgosteje naseljen del prestolnice, zdaj gradijo skoraj 700 novih stanovanj. S spremembami izvedenega občinskega prostorskega načrta bi na magistratu po novem dovolili še eno stanovanjsko gradnjo, in to kar na zelenih površinah med Vodnikovo, Rašiško, Celovško in Kavadarsko cesto. Podjetje Video art v lasti Bojana Gjure namreč na območju Šišenske soseske 6 načrtuje gradnjo štirih vila blokov. Bližnji stanovalci temu odločno nasprotujejo, Gjura pa odgovarja le, da se je z načrti strinjala tudi stroka.