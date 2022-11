Na državni zemlji še vedno kopičijo odpadni mulj

V nadaljevanju preberite:

Tudi drugega roka za odstranitev mulja z brežine reke Save, ki ga je republiški inšpektorat ministrstva za okolje družbi Industrija apna Kresnice (IAK) z odločbo določil za 15. september letos, apneničarji niso spoštovali. Ker tega niso storili, jim je okoljska inšpekcija z upravno izvršbo naložila, da to storijo do februarja prihodnje leto. Ogromne količine mulja na državnem zemljišču in na priobalnem pasu Save apneničarji kopičijo že več desetletij. Za nelegalno početje vodstvo družbe ni pridobilo vodnega soglasja Direkcije RS za vode (DRSV) in za svoje početje do zdaj tudi ni odgovarjalo.