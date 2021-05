Na gradu slavnostno pred Dnevom zmage

Dr. Spomenka Hribar, častna občanka glavnega mesta Ljubljana. FOTO: Jure Eržen/Delo

Častna meščanka in meščan

Častna meščanka dr. Spomenka Hribar je intelektualka, ki je imela po obrazložitvi Borisa A. Novaka kar največji vpliv na globinsko spremembo družbene, kulturne in vrednostne klime v Sloveniji od osemdesetih let 20. stoletja dalje. Spomenka Hribar ima s svojim esejem Krivda in greh, ki je zaradi cenzure izšel šele leta 1985, »kar največje zasluge za ozaveščenje in boleče soočenje« z zamolčano resnico o povojnih pobojih »ter za iskanje etičnega odgovora na to grozo«. »Slovenska družba dolguje koncept sprave, ki je temeljito spremenil našo zgodovinsko in etično zavest, predvsem Spomenki Hribar.«



Odvetnik dr. Peter Čeferin se je v magistrski in doktorski disertaciji zavzel za vrednote odvetništva in neodvisnost odvetnikov, po obrazložitvi predlagatelja dr. Cirila Ribičiča je zaslovel kot neustrašen odvetnik, »ki za svojega klienta, ki se v kazenskem postopku spopada z državo, stori vse, kar more in kar mu dopuščajo predpisi«. Bil je zagovornik Ivana Borštnerja v procesu proti četverici, pro bono je uspešno zagovarjal kosovske rudarje, zastopal je »izbrisane, častnike JLA, Rome in druge, pri čemer so prišli do izraza njegov poglobljeni analitični pristop, retorične sposobnosti, osebni pogum in dostojanstvena drža«.



Dr. Peter Čeferin, častni meščan Ljubljane. FOTO: Jure Eržen/Delo

Nagrade in plakete glavnega mesta

Poleg nazivov častne meščanke in meščana so na slavnostni seji na Ljubljanskem gradu podelili še nagrade in plakete glavnega mesta Ljubljana za leto 2021. Nagrade so dobili športni delavec in organizator Ljubljanskega maratona Gojko Zalokar, ravnateljica Vrtca Trnovo Suzana Antič, športni delavec Drago Banović, ravnatelj Osnovne šole Prežihovega Voranca Marjan Gorup in leta 1990 ustanovljeno Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov, katerega pet stegov s skupaj skoraj 600 člani deluje na območju MOL.



Plakete pa so prejeli arhitekt dr. Viktor Pust, avtor koseške soseske terasastih blokov, igralski kolektiv Šentjakobskega gledališča Ljubljana ob stoletnici tega izjemnega ljubiteljskega gledališča z več kot 130 člani, leta 2006 ustanovljeno humanitarno Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote, ki z zagotavljanjem osnovnih življenjskih dobrin in toplim pristopom pomagajo preživeti najbolj ranljivim, Bojanka Genorio, ki šestnajst leti uspešno vodi Dom starejših občanov Fužine, glasbenik, kantavtor Tomaž Domicelj, leta 1978 ustanovljen Ženski pevski zbor Svoboda ter partizan, taboriščnik, načelnik ljubljanske milice in eden od ustanoviteljev kolesarskega maratona Franja Janez Winkler.

Nagrajenci Mestne občine Ljubljana. FOTO: Jure Eržen/Delo



Ustvarjanje zaupanja

Častna meščanka dr. Spomenka Hribar, častni meščan dr. Peter Čeferin in ljubljanski župan Zoran Janković. FOTO: Jure Eržen/Delo



Ljubljanske naložbe

Biti častni meščan v Ljubljani, mestu heroju, je zanajvečja čast, ki jo je doletela, je ob podelitvi naziva na slavnostni seji mestnega sveta Mestne občine Ljubljana dejala nova častna meščanka. Novi častni meščan, ki se je v Ljubljani rodil pred 83 leti, se tu šolal in delal, pa se je zahvalil vsem, od predlagateljev in organov v občini do »najboljšega župana najlepšega mesta na svetu, Zorana Jankovića«. Na začetku slavnostne seje so se s spominskim filmom poklonili sedmim v zadnjih dveh letih umrlim častnim meščanom, tudi dr. Aleksandri Kornhauser Frazen, ki je dejala, da se vedno najde pot iz črne luknje. Prav njeno misel je dopolnila Spomenka Hribar, češ da bomo našli to pot in da bomo še ponosni sami nase.Županje svoj nagovor na slavnostni seji mestnega sveta Mestne občine Ljubljana sklenil z geslom Smrt vsem fašizmom in svoboda vsem narodom. Pred tem se je zahvalil vsem nagrajencem za njihov prispevek in posebej novi častni meščanki Spomenki Hribar in novemu častnemu meščanu Petru Čeferinu, ki sta po županovih besedah tako različna, a hkrati resnična borca za človekove pravice in demokracijo. Župan je povabil še na jutrišnji Pohod ob Žici (ob napovedanem sončnem vremenu in zaradi pandemije ter zmanjšanja stikov hoje v smeri urnega kazalca). V Ljubljani, napoveduje Zoran Janković, nismo in ne bomo imeli žice v glavah in isto želimo vsem v Sloveniji in Evropi.Mesto je poskrbelo za vse sodelavce in sodelavke in v pandemičnih časih vsem zagotovilo, da ne bodo ostali brez služb, glavni cilj pa je premagati pandemijo, da bomo vsi zmagali. Župan Zoran Janković je ob dnevu zmage, 9. maju, opozoril še na praznik dela, na praznik delavcev, saj je človek najpomembnejši kapital. Na vprašanja, zakaj župan ne spregovori o odnosu z državo, je dejal, da je bil včeraj podpisan dogovor z državo o 29 projektih, večinoma državnih, ki bodo koristili tako državi kot meščanom.Med pandemijo je dolžnost vseh ustvarjati zaupanje. V Ljubljani nam je uspelo, pravi župan Zoran Janković, na ravni države pa tega ni. Sicer pa bo župan vse, kar je dobro za državo in Ljubljano, podprl. Vendar: Kako si lahko nekdo dovoli, da na praznik OF bere pesmi domobranskih pesnikov? Ni čudno, da se je naslednji dan na ljubljanskem Prešernovem trgu zbralo deset tisoč protestnikov! Domobranci so bili na strani tistih, ki so bili na strani fašizma in nacizma. In dokler bo v mestni občini sedanja ekipa, v mestu ne bo domobranskih spomenikov, napoveduje župan.Zoran Janković se je obregnil tudi ob vladnega govorca v pandemiji: »Če bi njega poslušal, se ne bi cepil.« A se je, ker je poslušal zdravstvene delavce iz ljubljanskega zdravstvenega doma. Župan se čudi tudi nad dejstvom, da država ne zagotovi plač za sto zaposlenih v STA, ki so kakovosten in resnicoljuben medij. O tvitih pa raje ne govori. Še manj razume, da minister odpušča Bošnjakinjo, slovensko državljanko, ki ni želela podpisati non-paperja. Ali ni bilo že dovolj gorja? Državni zbor je postal ne stavba zakonodaje, temveč stavba dovtipov in šal. Obregnil se je tudi ob poslance Desusa, ki so po desetletju odkrili, da imajo vest.Ljubljanska občina je čas pandemije izkoristila za številne naložbe. Zoran Janković je najprej omenil obnovo kanalizacije z evropskim sofinanciranjem: pred 14 leti je prišla kanalizacija do 68 odstotkov meščanov, čez dve leti jih bo imelo kanalizacijo 98 odstotkov, samo v hribih bodo na čistilnih napravah. Po županovih besedah je normalno, da bosta občini Medvode in Vodice priključeni na kanal C0, saj sta bili obe nekoč del ljubljanske občine in ležita gorvodno, tako da fekalije v vsakem primeru potujejo proti Ljubljani.Tudi pet let po proglasitvi Ljubljane za Zeleno prestolnico – take ni ne severno, ne vzhodno, ne južno od Ljubljane – se prizadevanje za zeleno ni končalo. Predvidoma še ta mesec bo dokončana plinsko-električna naprava v TE-TOL, s čimer se bo poraba premoga zmanjšala za 70 odstotkov, ko pa se bo predelovalo in sežigalo še odpadke, premog ne bo več potreben. Pri obnovljenih petih vrtcih in petih osnovnih šolah čakajo na slavnostno odprtje le v upanju, da bodo junija lahko vanje vstopili tudi starši. Zaganja pa se že nov ciklus obnove petih vrtcev in petih osnovnih šol, med katerimi je tudi trnovska, zadnja, ki še ni statično varna.Prihodnji teden se obeta tudi tehnični pregled obnovljene Galerije Cukrarna, še ta mesec naj bi se začela 14-mesečna obnova Roga, ki bo odprt za vse meščanke in meščane. Župan napoveduje tudi prenovo bazenov Ilirija in Vevče ter atletskega kompleksa ŽAK. V torek odpira vrata 174 mestnih najemnih stanovanj na Novem Brdu, začenja se gradnja 156 stanovanj, na gradnjo še tisoč stanovanj se pripravljajo.