Na Javorju vrtec, šmarski še precej v povojih

V obnovljeni stavbi nekdanje podružnične osnovne šole na Javorju v šmarski občini so včeraj odprli medgeneracijsko središče, v okviru katerega bo z novim šolskim letom zaživel tudi vrtčevski oddelek Javorčki. Varstvo bo dobilo 14 malčkov iz prvega starostnega obdobja. Gradnja 14-oddelčnega vrtca v Šmartnem pri Litiji pa je še zelo daleč. Šmarski občinski svetniki so do zdaj sprejeli dva dokumenta identifikacije investicijskega projekta za gradnjo vrtca, in sicer pri šmarski osnovni šoli in tistega pri kulturnem domu.