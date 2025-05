Na Poti ob žici pričakujejo okoli 40.000 udeležencev

Dogajanje v Ljubljani bo v prihodnjih dneh potekalo v znamenju praznovanja ob 80-letnici osvoboditve in praznika mesta Ljubljana. Vse skupaj se bo začelo v četrtek, ko se bodo na že 67. prireditev Pot ob žici odpravili otroci iz ljubljanskih vrtcev, v petek se bodo na pohod odpravili osnovnošolci in dijaki, v soboto pa bo potekal tradicionalni tek trojk, tokrat na 12,5 kilometra in 20 kilometrov.

Po besedah Barbare Železnik, direktorice Timinga Ljubljana, letos pričakujejo okoli 40.000 udeležencev, kar je več kot lani, ko se je te najbolj množične in največje športno-rekreativne prireditve pri nas udeležilo okoli 37.000 ljudi. Prireditev Pot ob žici poteka po skoraj 35 kilometrov dolgi trasi okoli Ljubljane, na kateri so italijanski okupatorji med drugo svetovno vojno skupaj z več kot sto bunkerji postavili ograjo z bodečo žico. »Letos imamo okoli 200 prijavljenih trojk več kot lani, mogoče tudi zato, ker smo pot skrajšali z 29 na 20 kilometrov. Na četrtkov pohod je prijavljenih okoli 8500 otrok, v petek pa se bo pohoda udeležilo skoraj 17.500 osnovnošolcev in dijakov. Za sobotni dogodek se je sicer mogoče prijaviti še na dan prireditve,« je pojasnila Barbara Železnik.

Obeta se kar nekaj novosti

Med letošnjimi novostmi je Železnikova izpostavila izdelavo slikanice za otroke Zmajčkov izziv, ki so jo izdali Timing Ljubljana, zavod Škrateljc in Mestna občina Ljubljana. V slikanici, ki je nastala s pomočjo pisatelja Uroša Grilca in ilustratorja Marka Renka, se povezujejo vrednote, kot so tovarištvo, vadba in vztrajnost. »Na ta način pozivamo otroke, naj te vrednote tudi gojijo,« pravi Železnikova. Vse šole in vrtci v Ljubljani so te knjižice že dobili brezplačno in so na voljo v njihovih knjižnicah. Tudi letošnji kartonček za otroke bo drugačen, saj lahko otroci pohod opravijo po celotni trasi. En sam kartonček, ki ni več ločen na daljšo in krajšo razdaljo, so pripravili tudi za starejše pohodnike. V soboto bodo vstopne točke odprli že ob šestih zjutraj.

Tek trojk na 12,5 kilometra se bo začel v soboto ob 8.45, na 20 kilometrov pa ob 9.30. Cilj bo na Kongresnem trgu v središču prestolnice. Trojka mora celotno traso od starta do cilja preteči skupaj, pomoč pa si lahko nudijo samo člani iste trojke. Tek trojk za osnovne šole in za srednje šole bo s startom pri Osnovni šoli Oskarja Kovačiča na Galjevici, ob 8.45 za srednje šole, ob 8.55 za osnovne šole in ob 9.05 za profesorje. Sobotna razglasitev in podelitev priznanj prvim trem ekipam v absolutni kategoriji bo ob 11.30 na osrednjem odru na Kongresnem trgu. V spremljevalnem programu bo ob 10.30 nastopil Partizanski pevski zbor, opoldne pa bodo zapeli tudi zbori iz ljubljanskih osnovnih šol.

Pohod brez odpadkov

Po besedah Barbare Železnik bo tudi tokratna, že 67. prireditev po vrsti brez odpadkov, zato vse udeležence pozivajo, naj imajo na pohodu svoje bidone oziroma steklenice z vodo, saj si bodo lahko pitno vodo natočili na vseh že delujočih pitnikih. Povečali so tudi število okrepčevalnic, letos jih bo namreč pet. Prav tako bo delovala aplikacija za pametne telefone, kar pomeni, da lahko udeleženci po poti okupirane Ljubljane hodijo tudi z aplikacijo, vsi tisti, ki so opravili več pohodov, pa lahko medaljo za pet oziroma deset pohodov prevzamejo na sedežu Timinga Ljubljana. »Večjih prometnih zapor v prestolnici zaradi prireditve od četrtka do vključno sobote ne bo, prav tako ne bodo spremenjene linije mestnega potniškega prometa,« je povedala Barbara Železnik. Prevzem startnih številk in majic pa bo tudi letos na Kongresnem trgu.