Na Vrhniki kritični do neučinkovite inšpekcije

Vrhniška družba Kemis je pred štirimi leti zgradila reciklažni center brez potrebnih upravnih dovoljenj, zato v njem ne bi smela biti poslovna dejavnost. Gradbena inšpekcija je pred dobrim letom odredila rušenje, vendar objekti še zmeraj stojijo. Kemis, ki je v lasti kitajske multinacionalke Hisense, v polnem obsegu predeluje nevarne in nenevarne odpadke. Vrhničani pa se sprašujejo, kako je to mogoče. Z inšpektorata so sporočili, da so objekti reciklažnega centra – nekateri delno, drugi pa v celoti – nelegalni oziroma brez uporabnega dovoljenja, zato je gradbeni inšpektor izdal tri odločbe. In kaj pravi vrhniški župan Daniel Cukjati in kaj odgovarja vodstvo Kemisa v lasti kitajske multinacionalke?