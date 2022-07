Najbolj zeleno in kulturno prizorišče v mestu

Mednarodni grafični likovni center je tudi letos, že dvanajstič zapored, poskrbel, da bo okoli njega živahno, saj organizira tradicionalno Poletje v Tivoliju. Gre za preplet številnih in različnih umetniških praks, ki bo trajal od danes do 28. julija v okolici Gradu Tivoli in Švicarije v Tivoliju. Ta se poleti spremeni v največje zeleno in sveže kulturno prizorišče v mestu.

Z različnim umetniškim programom, polnim koncertov, filmskih projekcij, razstav in vodstev, ustvarjalnih delavnic in še česa bodo poskrbeli, da bodo poletni večeri sredi narave osvežujoči in nepozabni. Tam se srečujejo otroci in družine, mladi in starejši, priložnostni sprehajalci psov, poznavalci in ljubitelji umetnosti. Med naravo in umetnostjo je prostor za nas, za mestno skupnost.

Pred Švicarijo se vedno kaj dogaja in tudi to poletje bo tako. Foto Urška Boljkovac

Koncerti ob torkih in četrtkih

Uvodni dogodek bo danes ob 19. uri, ko bo na Gradu Tivoli odprtje razstave Odtisi in vtisi II s kar 47 sodelujočimi umetniki, pred gradom pa bo otvoritveni koncert Poletja v Tivoliju z ameriškim Ljubljančanom Chrisom Eckmanom, kantavtorjem, vodjo zasedbe The Walkabouts ter aktivnim članom številnih slovenskih in mednarodnih glasbenih zasedb. Tudi sicer bodo pred gradom vsak torek koncerti po izboru Roka Koširja iz Pineline dnevne sobe. Tako bodo prihodnje torke ob 20. uri nastopili 3:rma (12. julija), Matej Krajnc (19. julija) in Miha Peterlič (26. julija).

Pred bližnjo Švicarijo pa bo Radio Terminal pripravil program četrtkovih koncertov, na katerih obljubljajo preplet žanrov sodobnih godb – od indie rocka do neo soula, s pridihom virtuoznih pop inovacij, ki se bodo začenjali ob 21. uri. Prvi bodo nastopili Pavlov (7. julija), nato pa bodo sledili Masharik (14. julija), Sladek in Freekind (21. julija) ter Masaž (28. julija.)

Na lanskih delavnicah so obiskovalci tiskali s kamni. Foto Nejc Ketiš

Delavnice za vse

Grafika na žlico so poimenovali delavnice tiska in ročnega odtiskovanja za vse generacije, ki bodo vsak četrtek med 18. in 20. uro pred gradom Tivoli. Primerne so tudi za tiste, ki o tem ne vedo nič. Vodili jih bodo umetnice in umetniki razstav v Mednarodnem grafičnem in likovnem centru, in sicer: 7. julija Lea Jazbec, Tracing_Sledenje_Zbiranje sledi, drgnjenka; 14. julija Nina Koželj, Ex-libris, lesorez; 21. julija Lea Culetto, Tiskamo našitke, transferni tisk na blago, in 29. julija Eva Žula & Matjaž Geder, kombinirane tehnike.

V okviru vizualne umetnosti pripravljajo tudi veliko razstav. Sveža je Odtisi in vtisi II., ki bo na ogled v Gradu Tivoli do 2. oktobra. Vodstvo po razstavi v slovenskem in angleškem jeziku bo vsak torek julija ob 18. uri, ko bo razstava na ogled do 22. ure. V Švicariji pa bodo na ogled razstave Senco gledajo moje oči, luč vidi le moje srce, ki je stalna razstava o zgodovini Švicarije, Marodiranje je razstava Lee Culetto, ki bo na ogled do 31. julija, ter razstava zvočne instalacije Colina Blacka Triangulacija, ki bo na ogled do 10. julija. Ob četrtkih so razstave v Švicariji na ogled do 22. ure.

Izdelki po polovični ceni Julija vabijo od torka do nedelje v Muzejsko trgovino MGLC, kjer so pripravili vročo ponudbo skrbno izbranih poletnih izdelkov, ki so na voljo po polovični ceni. Bistro Švicarija pa lahko po naročilu v poletnih mesecih pripravi prav posebno kulinarično doživetje piknik košarico.

V Tivolskem ustvarjalnem krogu pripravljajo od ponedeljka do petka v dveh terminih od 4. do 8. julija in od 22. do 26. avgusta od 8. do 16. ure počitniške delavnice za otroke od 6. do 12. leta starosti, ki potekajo v muzejih ob parku Tivoli – Narodni muzej Slovenije, Moderna galerija, Mednarodni grafični likovni center, Muzej novejše zgodovine Slovenije in Narodna galerija.