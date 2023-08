Največ štipendij za zdravstvo in farmacijo

Čeprav so razpis za nadarjene dijake in študente na magistratu običajno objavili sredi julija, se letos to ni zgodilo. Na vprašanje, zakaj z razpisom zamujajo oziroma kje se je zataknilo, na občini niso odgovorili. So pa v začetku tedna na spletni strani poleg 90 štipendij za nadarjene dijake in študente objavili še razpis za 26 kadrovskih štipendij. Za štipendiranje bo občina namenila skupno okoli 460 tisočakov. Bodoče sodelavce iščejo tudi v Energetiki, saj so razpisali 12 kadrovskih štipendij za dijake.

Ker (tudi) v zdravstvu in farmaciji že nekaj let kronično primanjkuje zaposlenih, sploh ni čudno, da tudi občine z razpisi za štipendiranje iščejo nove kadre. Na ljubljanski so se tako po skoraj dveh desetletjih odločili, da bodo v prihodnjem šolskem oziroma študijskem letu ponovno razpisali kadrovske štipendije. »Na MOL že od leta 1998 s štipendiranjem podpiramo nadarjene in nadpovprečno uspešne ljubljanske dijake in študente. Področje štipendiranja nadarjenih pa smo letos prenovili, zato podporo mladim v času izobraževanja v ljubljanski občini širimo na kadrovsko štipendiranje. O tem je na junijski seji odločal mestni svet in potrdil predloge občinskih odlokov,« pojasnjujejo na sekretariatu mestne uprave.

Občina je razpisala tudi pet štipendij za študente na enovitem magistrskem študiju farmacije, ki se bodo kasneje lahko zaposlili v Lekarni Ljubljana. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Najvišja štipendija za študente medicine

Iz razpisa za kadrovske štipendije je razvidno, da bodo na občini podelili 26 štipendij za dijake in študente, na razpis pa se lahko prijavijo dijaki od vključno drugega letnika, ki ob vpisu v študijskem letu 2023/2024 niso starejši od 17 let, in študenti dodiplomskega in enovitega magistrskega študija, ki ob vpisu v drugi letnik niso starejši od 24 let. Študenti podiplomskega študija, ki se izobražujejo pri nas, ob vpisu v prvi letnik ne smejo biti starejši od 29 let. Razpis se bo za dijake zaključil 15. septembra, študenti pa morajo vlogo oddati do 13. oktobra.

Kandidati morajo izpolnjevati še naslednje pogoje: v prihodnjem študijskem letu ne smejo biti vpisani v isti letnik, ne smejo imeti podaljšanega študentskega statusa, prav tako ne smejo biti v rednem delovnem razmerju ali opravljati samostojne dejavnosti. Učni oziroma študijski uspeh zadnjega letnika bodo na občini točkovali, pri dodelitvi pa štejejo tudi dosežki na različnih tekmovanjih, nagrade in priznanja, prav tako priporočila profesorjev ali mentorjev. Občina bo za dijaške kadrovske štipendije namenila 180 evrov na mesec, 250 evrov na mesec bodo prejeli izbrani študenti, ki se izobražujejo v Sloveniji, največ, 450 evrov na mesec, pa na MOL namenjajo študentom, ki se izobražujejo v enovitih magistrskih programih medicine. Za kadrovske štipendije bo šlo letos iz občinske blagajne 25 tisočakov, prihodnje leto pa je v proračunu predvidenih dodatnih 100 tisoč evrov. To pomeni, da bo za kadrovske štipendije občina namenila 125 tisočakov.

Razpis za kadrovske štipendije za dijake traja do 15. septembra, za študente pa do 13. oktobra. Razpis za nadarjene dijake se zaključuje 5. septembra, za študente 5. oktobra. MOL za štipendiranje v šolskem letu 2023/2024 namenja 459.800 evrov.

Zdravstveni dom z največjimi potrebami po kadrih

S seznama zavodov, ki bodo v prihodnje potrebovali največ kadrov, je razvidno, da bodo v ZD Ljubljana zaposlili osem zdravnikov družinske medicine, dva pediatra in diplomirano medicinsko sestro. To dejstvo sploh ne preseneča, saj največji zdravstveni zavod v državi že nekaj časa pesti hudi pomanjkanje zdravstvenega kadra, predvsem družinskih zdravnikov, ki so v zadnjih dveh letih množično odhajali iz javne zdravstvene mreže v glavnem mestu. Občina je razpisala tudi pet štipendij za študente na enovitem magistrskem študiju farmacije. Ti bi se po zaključku študija lahko zaposlili v javnem zavodu Lekarna Ljubljana, ki kadrovski primanjkljaj denimo rešuje tudi tako, da imajo nekatere lekarne po prestolnici že deljen delovni čas oziroma ob delavnikih niso ves čas odprte.

Center za usposabljanje in vzgojo in izobraževanje Janeza Levca potrebuje tri učitelje v šoli za otroke s posebnimi potrebami in še dva logopeda vzgojitelja v vrtcu na Galjevici. Zavod Šport Ljubljana bo štipendiral vzdrževalca športne infrastrukture, v zavodu Mladi zmaji potrebujejo strokovnjaka s področja psihologije, občinski stanovanjski sklad pa bi zaposlil bodisi inženirja arhitekture bodisi inženirja gradbeništva, ki bi oziroma bo deloval kot višji svetovalec za stanovanjske zadeve.

Dvanajst dijakov bo štipendirala tudi Energetika

Sredi julija je na svoji spletni strani razpis za kadrovske štipendije objavilo tudi javno podjetje Energetika Ljubljana. Za šolsko leto 2023/24 namreč razpisujejo 12 kadrovskih štipendij za srednje poklicno in srednje strokovno izobraževanje elektro in strojnih smeri, in sicer za upravljanje, vzdrževanje in nadzorovanje proizvodih naprav ter vročevodnih in plinovodnih distribucijskih omrežij. Razpis se bo zaključil 14. avgusta, višina mesečne štipendije za dijake pa ni znana. Po pisanju Dnevnika naj bi prejemali okoli 300 evrov.

Tako kot že vrsto let bo ljubljanska občina v prihodnjem šolskem oziroma študijskem letu štipendirala tudi nadarjene dijake in študente. Tokrat razpisuje kar 90 štipendij. Od tega jih je 16 za dijake, 35 za študente dodiplomskega izobraževanja in enovitega magistrskega študija ter 26 za študente podiplomskega izobraževanja pri nas. Štiri štipendije za dodiplomski in devet štipendij za podiplomski študij je namenjenih tudi za študente, ki se izobražujejo v tujini. Dijaki se lahko na ta razpis prijavijo do 5. septembra, študenti pa do 5. oktobra.

Mesečna štipendija za dijake bo znašala 150 evrov, študenti, ki se izobražujejo pri nas, bodo prejeli 200 evrov, tisti, ki se izobražujejo v tujini, pa 450 evrov na mesec. MOL je v letošnjem proračunu v ta namen rezervirala 116.400 evrov, za prihodnje leto pa še dodatnih 218.400 evrov, skupaj torej 334.800 evrov. Na magistratu bodo tako za prihodnje šolsko oziroma študijsko leto za kadrovske štipendije ter za štipendiranje nadarjenih dijakov in študentov namenili 459.800 evrov.