Ni še konec sanj o domu za starejše v Moravčah

Na javni razpis ministrstva za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ) za podelitev koncesij za opravljanje institucionalnega varstva v domovih za starejše je prispelo 21 vlog za 1100 prostih mest v domovih. Tri vloge za podelitev koncesije za dom Kuzma, Golnik in Moravče so bile nepopolne, zato jih je komisija ministrstva izločila. Zaradi velikega zanimanja namerava ministrstvo še letos objaviti nov javni razpis. Iz zapisnika na spletni strani MDDSZ je razvidno, da prijavitelj za moravški dom ni predložil dveh pomembnih dokumentov: IB1 in IB2. Prvi se nanaša na garancijo za resnost ponudbe, s čimer bi ministrstvu zagotovil bančno garancijo v višini enega odstotka od ocenjene vrednosti naložbe.