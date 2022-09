Nov prostor so odprli na Linhartovi 43

»V času premnogih kriz – od okoljske, zdravstvene in podnebne do stanovanjske, ter po letih komercializacije in krčenja vključujočih javnih prostorov za vse, smo se odločili, da iz nečesa zapuščenega, opuščenega in propadajočega zopet ustvarimo nekaj živega, avtonomnega in navdihujočega,« pravijo v Participativni Ljubljanski Avtonomni Coni (PLAC).

»Potrebujemo prostore, v katerih bomo lahko neodvisno delovali, se povezovali, živeli, gradili, ustvarjali in raziskovali. Že pred leti je iz civilne družbe prišel poziv, naj se prostori, ki so v lasti »slabe banke« (DUTB), namenijo izpolnjevanju potreb ljudi in družbe – nenazadnje gre za lastnino, ki je nastala z javnim denarjem, zato bi bilo smiselno, da bi s temi prostori upravljali ljudje. Še vedno ni vse zamujeno. Prostor na Linhartovi cesti 43 je propadal. Ne verjamemo v rušenje in gradnjo novih luksuznih prostorov, ampak si želimo možnosti postopne obnove in prenove, ki bosta skladni s potrebami ljudi in okolice ter bosta spoštovali naravo in ljudi. Ne želimo, da gre stavba po poti premnogih drugih, za sistem nepomembnih, a za ljudi bistvenih objektov. Objekt, v katerega vračamo življenje, je od svojega začetka služil potrebam skupnosti,« še pravijo v organizaciji PLAC.

PLAC Foto Crt Piksi

Opozorili so tudi, da so vse koalicijske vladne stranke, poleg njih pa tudi stranke Pirati, DeSUS, Vesna in LMŠ, v predvolilni kampanji na vprašanje iniciative Glas ljudstva odgovorile, da je treba avtonomne prostore zaščititi in da podpirajo vzpostavljanje novih. Vse ljudi pa vabijo, da pridejo do njih, vstopijo, da se spoznajo in najdejo ter ustvarijo skupni prostor sodelovanja.

Prostori so bili dlje časa zanemarjeni. FOTO: Črt Piksi/Delo

Delovali bodo po demokratičnih načelih soupravljanja in vključujočega sodelovanja, da se bo lahko zagotavljal varen prostor za različne socialne in kulturne aktivnosti ter za delovanje različnih družbenih skupin. Izvajali bodo aktivnosti in prirejali dogodke: nekomercialne projekcije filmov, skupnostne večerje, delavnice za otroke, DIY delavnice (na primer šivanje, kvačkanje, popravila ...), okrogle mize, umetniške in fotografske razstave, načrtujejo vzpostavitev ljudske knjižnice, prirejali bodo predstave in še druge dogodke.