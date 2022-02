Nova bolnišnica prijaznejša do otrok in zaposlenih

V nadaljevanju preberite:

V okviru Bolnišnice za otroke v Šentvidu pri Stični bodo prihodnji mesec začeli graditi nujno potrebno štirinadstropno stavbo, kjer bodo z napeljavo za kisik, zrak in vakuum ustrezno opremljeni trije nastanitveni oddelki za nego in zdravljenje otrok s kroničnimi boleznimi. Preskrba s kisikom zdaj poteka s pomočjo koncentratorjev ali jeklenk. Na voljo bosta tudi dve izolacijski sobi. Poleg nastanitvenih oddelkov bodo v novi zgradbi še dve ambulanti, nova bolnišnična kuhinja in demonstracijska kuhinja, kjer se bodo lahko otroci in mladostniki učili priprave zdravih obrokov.