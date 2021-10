Občina Cerklje sosedov ne bo več finančno podpirala

V nadaljevanju preberite:



Čeprav je občina Komenda do zdaj nasprotovala plačilu svojega deleža k izvedbi evropskega medregijskega projekta gradnje krvavškega vodovoda nosilki projekta občini Cerklje na Gorenjskem, so pred dnevi vendarle poravnali svoje obveznosti v višini 952 tisočakov. Vodstvo cerkljanske občine zdaj plačilo pričakuje tudi od občin Vodice in Šenčur, saj bodo v nasprotnem primeru morali najeti kratkoročno posojilo v višini dobrega milijona evrov.