Občina Domžale bo podjetnikom subvencionirala obrestno mero

Občina Domžale že vrsto let podpira razvoj podjetništva v lokalnem okolju tudi s subvencioniranjem obrestne mere za najeta posojila. Z brezobrestnimi posojili in podjetniškimi programi želijo omogočiti razvoj mikro, malih in srednjih podjetij, ki so jedro podjetništva v občini.

Občina je v okviru javnega razpisa za posojila s subvencionirano obrestno mero za spodbujanje razvoja podjetništva v občini za letos razpisala vsoto posojil do 1,5 milijona evrov, ki jih podjetja z območja občine lahko najamejo za naložbe v gospodarstvo. Med upravičene stroške spadajo stroški nakupa, opremljanja in urejanja zemljišč ter pridobivanja projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov, stroški prenove, gradnje ali nakupa poslovnih prostorov, stroški nakupa novih strojev in opreme ter stroški izdelave projektne in investicijske dokumentacije.

Občina ostaja visoko razvita

Višina posojila lahko predstavlja do 75 odstotkov predračunske vrednosti naložbe. Posojila imajo odplačilno dobo do osem let in letno obrestno mero šestmesečni Euribor, bančne obresti pa subvencionira občina. Vlogo za subvencionirano obrestno mero v letu 2021 je oddalo sedem podjetij. Domžalska podžupanja Renata Kosec je povedala, da želijo s spodbujanjem naložb ohraniti in spodbuditi stopnjo podjetniške razvitosti v občini. Po 32 kazalnikih, združenih v osem področij, kjer imata blaginja in stopnja gospodarskega razvoja posebno težo, ostaja domžalska občina, po njenem prepričanju, v prvi polovici občin z visoko stopnjo razvitosti.

Do 1,5 milijona evrov

je skupna vsota posojil za podjetja. Višina posojila je lahko do 75 odstotkov predračunske vrednosti naložbe. Računsko sodišče se do subvencioniranja

obrestnih mer še ni opredelilo.

Podžupanja je opozorila, da sta poleg gospodarskega razvoja in blaginje pomembni področji tudi socialna kohezija in varovanje okolja. Za spodbujanje podjetniškega potenciala in svetovanje obrtnikom in podjetnikom občina nameni še 70.000 evrov na leto. Ta finančna sredstva so namenjena izvedbi start up delavnic in med drugim za svetovanje obrtnikom in podjetnikom v zrelejših fazah razvoja podjetja, je povedala Renata Kosec. V domžalski občini je bilo konec lanskega leta registriranih 1477 gospodarskih družb in 2283 samostojnih podjetnikov.

Ni nedovoljena

državna pomoč

Na vprašanje, kakšno je načelno stališče do pomoči občin s subvencioniranjem obrestne mere podjetnikom, so z računskega sodišča odgovorili, da se doslej v že izvedenih revizijah do tega vprašanja še niso opredelili. Pravijo, da gre v takem primeru za državno pomoč, ki je podjetjem zaradi varovanja svobodne gospodarske pobude in konkurence med ponudniki blaga in storitev na trgu Evropske unije načeloma prepovedana. Državna pomoč se lahko podjetjem dodeli le, če je v skladu s pravili o državni pomoči. Pravila o državnih pomočeh poleg pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti (ES) opredeljujejo tudi drugi zakonodajni in nezakonodajni akti EU.

Občina vsako leto priskoči na pomoč podjetnikom. FOTO: Bojan Rajšek/Delo

Vse pomoči podjetjem, ki jih dodeljujejo občine, morajo biti priglašene ministrstvu za finance, sredstva pa se lahko dodeljujejo šele, ko ministrstvo za finance izda soglasje k priglašeni shemi. Na vprašanje, ali je občina finančno pomoč s subvencioniranjem obrestnih mer priglasila, so z ministrstva za finance odgovorili, da so domžalski občini sredi februarja letos izdali mnenje o skladnosti priglašene sheme pomoči de minimis »Spodbujanje razvoja podjetništva v Občini Domžale« za obdobje do konca leta 2023. Pravna podlaga sheme je pravilnik o dodeljevanju sredstev za spodbujanje razvoja podjetništva v Občini Domžale. Predvideni obliki sofinanciranja ukrepov sta dotacija in subvencioniranje obrestne mere.