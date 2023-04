Občina išče izvajalca za gradnjo kopališča na Vevčah

V nadaljevanju preberite:

Mestna občina Ljubljana je na portalu javnih naročil objavila nov razpis za izvajalca gradbeno-obrtniških del in vgradnjo opreme za novo kopališče na Vevčah. Povedano drugače: občina ponovno išče gradbinca, da bo zgradil nov športni objekt, ki že leta kazi podobo glavnega mesta, nekoč pa je privabljal številne kopalce iz Ljubljane in okolice. Gradbeno dovoljenje so na občini pridobili že lanskega oktobra, gradnja naj bi se končala čez dve leti.