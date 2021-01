Občina napoveduje obnovo Kresije

Še pred začetkom leta 2021 so na ljubljanski občini že pripravili rebalans letošnjega mestnega proračuna, v katerem so prihodke s 404 milijonov evrov povišali na 439 milijonov evrov, odhodke pa s 394 na 438 milijonov evrov. V dokumentu so se na novo znašli skate park, plezalni center in ledena dvorana.