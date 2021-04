Območje okoli Zlate ladjice v novi podobi

V nadaljevanju preberite:



Potem ko je podjetje Mestni pristan ob Šuštarskem mostu v celoti prenovilo stavbo znamenite Zlate ladjice, se bodo na magistratu zdaj lotili še prenove tega dela mesta. Sredi februarja so objavili razpis za ureditev Hribarjevega nabrežja in Židovske ulice od Zlate ladjice do Dvornega trga ter v proračunu za prihodnji dve leti namenili dobrih 1,26 milijona evrov. Koliko bodo na koncu tudi plačali za prenovo, pa bo znano po končanih pogajanjih z gradbinci. Kdaj se bodo dela začela in kaj vse bodo uredili.