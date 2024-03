Od jutri popolna zapora Vilharjeve ceste

Od jutri pa vse do nedelje, 24. marca, bo za ves promet zaprta Vilharjeva cesta na odseku med Dunajsko in Železno cesto. Vzrok so načrtovana gradbena dela zaradi prestavitve kanalizacijskega zbiralnika, sporočajo z magistrata.

Zaradi zapore prometa v tem delu glavnega mesta bodo mestni avtobusi na linijah 3G, 6B, 11B, 12 in 12D od jutri od 9. ure naprej vozili po spremenjenih trasah.

Tako bodo avtobusi LPP na liniji 3G vozili po Dunajski cesti, Linhartovi cesti, Topniški ulici, Vilharjevi cesti, Železni cesti in naprej po redni trasi.

Avtobusi na liniji 6B in 11B bodo vozili po Slovenski cesti, Trgu OF, Slovenski cesti in naprej po redni trasi, mestni avtobusi na linijah 12 in 12 D pa bodo vozili po Masarykovi, Kolodvoru in nazaj po Masarykovi, naprej pa po redni trasi.

Vse udeležence v prometu na ljubljanski občini prosijo za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije. Celovite informacije o mobilnosti in zaporah cest v Ljubljani lahko sicer najdete na portalu aktualnih prometnih informacij PROMInfo.