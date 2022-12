Od kreativcev in mizarjev do kuharjev

V nadaljevanju preberite:

Ob novi enoti mestne knjižnice, večnamenski dvorani, rezidenčnih studiih ter gostinsko-trgovskem delu bo pomemben del Centra Rog, ki naj bi ga odprli do prihodnje jeseni, tudi 19 individualnih in pet skupinskih studiev ter sedem skupnostnih proizvodnih delavnic. Tako napoveduje Renata Zamida, direktorica tega novega mestnega javnega zavoda. Studii bodo namenjeni oblikovalcem, arhitektom, rokodelcem in drugim kreativcem, ki razvijajo uporabne predmete, proizvodne delavnice pa tako profesionalnim kot ljubiteljskim ustvarjalcem.