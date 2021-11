Odpadki ostajajo na vodovarstvenem območju

V nadaljevanju preberite:

V komendski občini potekajo intenzivne priprave na prekritje odlagališča inertnih odpadov v suhadolski jami. Na podlagi javnega naročila je občina nedavno izbrala litijsko podjetje Resal, gradbeništvo in prevozništvo, ki bo dela s prekrivko na območju podzemnih voda opravilo za 276.000 evrov. Toda, pozor, pred tem je inšpektorat ministrstva za okolje in prostor že izbral podjetje Saubermacher za odvoz odpadkov za 9,37 milijona evrov. V nadaljevanju preberite tudi, s katerimi uslužbenci na ministrstvu za okolje in prostor se je uspešno pogovarjalo vodstvo komendske občine.