Osebe z oviranostmi niso samo invalidi

Ob seznanitvi mestnih svetnikov s poročilom nadzornega odbora o razpolaganju s premoženjem MOL, namenskosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev in poslovanjem porabnikov proračunskih sredstev za leto 2020 je bilo pričakovano največ (precej polemičnih) besed namenjenih projektu Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnikov Ljubljanskega polja in barja, še posebno kanalu C0. Rok za izvedbo projekta je zdaj konec septembra 2023. O približno 1500-stranskem dokumentu o občinskem prostorskem načrtu (OPN) pa bodo razpravljali januarja.

Dejstva o razvpitem kanalu C0 so znana: (bolj ali manj edina mogoča) trasa prek bazena kakovostne podtalnice je bila izbrana že v času pred županovanjem Zorana Jankovića, pregledali in odobrili so jo strokovnjaki iz EU, razen za nekaj metrov je bilo izdano veljavno gradbeno dovoljenje, prav zaradi teh nekaj metrov pa zdaj grozi, da projekt ne bo končan. Še huje: evropska sredstva bo treba vračati. Z gradnjo kanalizacije bo ukinjenih več sto greznic v MOL ter gorvodno v Medvodah in Vodicah, kar po eni strani ščiti podtalnico, po drugi strani pa je v nasprotju z načelom lokalnega čiščenja. Računsko sodišče naj bi na predlog MOL preverilo zakonitost vseh odločb in sklepov, ki so omogočili začetek izvajanja tega projekta in zakonitost vseh sklepov glede okoljevarstvenega soglasja ter sklepa o ustavitvi izvajanja projekta.

V razpravi o izvajanju akcijskih načrtov v preteklih letih in načrtu ukrepov, imenovanih Ljubljana. Dostopna vsem. Za mesto dostopno osebam z oviranostmi in starejšim so svetniki pohvalili, da je v mestu zgledno poskrbljeno za osebe z oviranostmi. Enotnost pa se je ustavila pri samem naslovu, ki je ostal nespremenjen, čeprav je opozicija na predlog samih invalidskih organizacij predlagala, naj se ga spremeni tako, da bi se glasil: Ljubljana. Dostopna vsem. Za mesto, dostopno invalidom, starejšim in osebam z oviranostmi. Termin invalid je namreč vgrajen v vso domačo in tujo zakonodajo. Svetniki z Liste Zorana Jankovića so z 22 glasovi proti amandmaju preglasovali šestnajst opozicijskih svetnikov z desne in leve.

Ognjemet, kolesarnica in zdravstvena domova

Ustnega odgovora na vprašanja svetnikov tokrat ni pričakoval nihče, pisno pa je Petra Stušek, direktorica Turizma Ljubljana, Urški Honzak (Levica) zapisala, da novoletnega ognjemeta ne bodo odpovedali, saj da ta prinaša veliko veselja meščanom in obiskovalcem, poleg tega uporabljajo le preverjene kakovostne pirotehnične izdelke. Janezu Starihi iz Liste kolesarjev in pešcev v zvezi s kolesarnicami je David Polutnik, vodja oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, odgovoril, da na podlagi pobud občanov in predlogov občinskih strokovnih služb že dolgo iščejo rešitve – predvsem ustrezen prostor in način evidentiranja dostopa – za ureditev javne varovane kolesarnice. Na občini načrtujejo, da bodo prihodnje leto uredili kolesarnico za shranjevanje več kot sto koles.

Idi Medved (SDS) so na občini odgovorili, da je gradnja Centra četrtne skupnosti Jarše z Zdravstvenim domom Jarše trenutno načrtovana v letih 2023 in 2024, gradnja Zdravstvenega doma Rudnik pa je načrtovana v letih med 2024 in 2026. Kseniji Sever (prav tako SDS) so pojasnili, da je 4. decembra začela veljati spremenjena uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja, kar je bil eden od pogojev za širitev pokopališča v Šentvidu. MOL je že zaprosil direktorat za vode in investicije za dopolnitev, po kateri bi bila mogoča večja širitev od letos poleti predvidene.