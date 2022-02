Pirova zmaga občine Komenda na sodišču

Upravno sodišče je v tožbi občine Komenda zoper okoljski inšpektorat ministrstva za okolje in prostor (Mop) odpravilo sklep o založitvi 10,5 milijona evrov za ekološko sanacijo suhadolske jame in zadevo vrnilo inšpekciji v ponovno odločanje. Sodišče je občinski predlog za izdajo začasne odredbe zavrglo, okoljski inšpekciji pa naložilo povrnitev stroškov postopka komendski občini v višini 347 evrov. Zgodba o odstranitvi inertnih odpadkov v suhadolski jami na podlagi inšpekcijske odločbe in pred tem evropskega sodišča se kot jara kača vleče že več let in tej okoljski agoniji ni videti konca.