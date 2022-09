Plače nižje, najemnine pa višje kot v Gradcu

V nadaljevanju preberite:

»To, da ima Ljubljana v primerjavi z Gradcem vsaj za deset odstotkov višje najemnine, je skrb vzbujajoče. Povprečna mesečna neto plača v Ljubljani namreč znaša 1500 evrov, v Gradcu pa okoli 2200 evrov. To pomeni, da bi morale biti ljubljanske najemnine vsaj za 30 odstotkov nižje od graških,« ocenjuje Zoran Madon, direktor nepremičninske družbe Metropola IN. Kaj se trenutno dogaja na najemniškem trgu v prestolnici in kdaj, če sploh, se bodo cene umirile?