Poslanci ŠOU na četrtkovi seji niso sprejeli proračuna za 2021

Študentska organizacija Univerze v Ljubljani je na četrtkovi seji obravnavala finančni načrt za leto 2021, v katerem pa ni bilo predvideno financiranje ne študentskega radia s polstoletno zgodovino ne zavoda Šolt. Kot so v četrtek pozno zvečer sporočili z Radia Študent (RŠ), proračuna poslanci niso sprejeli – proti je glasovalo 20, za 11, deset pa je bilo vzdržanih.Kot je včeraj zvečer poročal spletni Večer, je direktor ŠOUob srečanju zatrdil, da sredstva organizacije ŠOU upadajo iz leta v leto, posledično pa »morajo Radio umestiti v model, kjer bo preživel še naslednjih 20 let«. »Mislim, da ste zreli, da greste v neko preoblikovanje. V prihodnjih mesecih bomo delali na prestrukturiranju, o tem boste obveščeni in v tem boste tudi sodelovali. Otepati se neke zadeve, obenem pa zahtevati, da moramo dati denar, in da smo potem prikazani še kot najhujši kriminalci – tega se ne bomo šli. Bomo pa vas z voljo in srčnostjo popeljali v prihodnji čas,« je predstavnikom RŠ še dejal Klasinc.Iz RŠ so v začetku januarja sporočili, da je novoizvoljeni študentski zbor ŠOU na zasedanju 30. decembra odločal o proračunu za leto 2021, v katerem postavke za sofinanciranje RŠ ni več. Prav tako naj bi spremenili pravilnik o financiranju ŠOU.V sporočilu za javnost je tedaj pisalo, da je osnutek proračuna ŠOU za leto 2021 vreden slabe tri milijone evrov. Od ŠOU so zahtevali, da jim »sorazmerno z znižanjem njihovega proračuna, za katerega sicer razumejo, da je okleščen zaradi posledic epidemije, v letu 2021 nameni vsaj 120.000 evrov«. Nadalje se na radiu zavzemajo tudi za ohranitev minimalnih deležev financiranja zavodov družine ŠOU ter za vključitev RŠ v vse pogovore o njegovi negotovi prihodnosti.Podporo Radiu Študent so v zadnjih dneh izrazili številne institucije in posamezniki. Poleg ZRC SAZU še pet fakultet ljubljanske univerze, štirje inštituti ter nekaj drugih akademskih organizacij znanstvenoraziskovalnih in študentskih organizacij. Peticijo Študent naj bo , ki so jo pripravili sodelavci radia, je skupno doslej podpisalo 488 institucij, različnih organizacij, kolektivov in društev ter 13.739 posameznikov.