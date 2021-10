Posodabljajo postajo in gradijo nadvoz

V Grosupljem trenutno potekata dva projekta, ki bosta povsem spremenila podobo železniške postaje v tej občini: posodobitev oziroma nadgradnja železniške postaje in gradnja nadvoza čez tire, za katerega so danes položili temeljni kamen. Celotna naložba je ocenjena na 24,1 milijona evrov, gradnja pa bo predvidoma potekala do sredine prihodnjega leta.

Dotrajan nadvoz so pred časom podrli, zdaj gradijo novega, širšega. FOTO: Bojan Rajšek/Delo

S posodobitvijo grosupeljske železniške postaje bo odpravljeno ozko grlo na odseku Grosuplje–Ljub­ljana in Grosuplje–Metlika, prav tako bo promet bolj učinkovit. Na direkciji za infrastrukturo (DRSI) so začetek del napovedovali že leta 2019, vendar se zaradi pomanjkanja denarja projekt takrat ni začel. Grosupeljska nadgradnja spada v interventni zakon za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji covida-19, v katerega ga je vlada uvrstila na lanski junijski seji.

Posobitev postaje in gradnja nadvoza bosta stali 24,1 milijona evrov. Obe naložbi bosta končani predvidoma sredi prihodnjega leta. Na infrastrukturnem ministrstvu želijo ljudi preusmeriti na vlake.

V okviru naložbe bodo zgradili pet tirov in enega slepega, dva podhoda pod tiri, dva otočna perona, podhoda na območju ukinjenega nivojskega prehoda proti Ljubljani, uredili pa bodo tudi poslopje postaje, parkirišče in druge pripadajoče površine na območju železniške postaje. Dotrajano in neugledno skladišče so porušili in na tem območju nameravajo zgraditi parkirišča. Prenovili bodo tudi stavbo postajnega poslopja in notran­jost pritličnega dela, saj je treba zagotoviti ustrezne prostore za namestitev signalno-varnostnih in telekomunikacijskih naprav. Prav tako bodo prenovili sanitarije za potnike in čakalnico. Prebivalcem Brezja in naselja Sončni dvori bo omogočen varen dostop na perone po zgrajenem podhodu.

Grosupeljska železniška postaja je tako imenovana cepna postaja, na kateri se združujejo prometni tokovi prog Metlika–Ljubljana in Grosuplje–Kočevje. Število odprav­ljenih potnikov presega 110.000 na leto in v zadnjih letih spet narašča. Ob delovnih dneh je potnikov občutno več kot konec tedna, ko vozi tudi manj vlakov.

Državni sekretar Mihelič

na gradbišču

Glede na to, da bo železniška postaja po nadgradnji bistveno dostopnejša in je v neposredni bližini že zgrajena nova garažna hiša, na direkciji predvidevajo, da se bo število potnikov še povečalo. Po vnovični uvedbi pot­niškega prometa na relaciji Grosuplje–Kočevje v začetku lanskega oktobra je železniška postaja v Grosupljem zaradi zastarelosti postala ozko grlo. Po njeni posodobitvi bo promet potekal bolj varno in učinkovito.

Gradijo pet tirov in dva podhoda. FOTO: Bojan Rajšek/Delo

V družbi vodstva grosupeljske občine, z županom Petrom Verličem na čelu, si je postajno gradbišče danes ogledal tudi državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Aleš Mihelič, ki je sodeloval pri postavitvi temeljnega kamna za gradnjo nadvoza. Po njegovih napovedih bo ta objekt zgrajen še pred dokončno prenovo železniške postaje, bo sodobnejši in varnejši, saj bosta poleg voznega pasu na njem še kolesarki pas in hodnik za pešce. Tako kot z nadgradnjo železniške postaje, ki bo odpravila ozko grlo na odseku Grosuplje–Ljubljana, bo tudi z gradnjo nadvoza (naložba bo stala 2,1 milijona evrov) dosežena boljša pretočnost cestnega prometa.

Izgled železniške postaje po končani posodobitvi. Vir: Občina Grosuplje

»Vse to dokazuje, da je letošnji rekordni proračun ministrstva za infrastrukturo v višini dobre milijarde evrov upravičen. V preteklih letih je Slovenija prednostno vlagala v cestno infrastrukturo. Na ministrstvu se zavedamo novih razvojnih projektov, s katerimi želimo doseči, da se bodo ljudje v prihodnje odločali za prevoz z vlakom, namesto z osebnim vozilom. Ob tem želimo tudi preusmeriti tovorni promet s cest na železnico in za realizacijo tega je potrebno obnoviti dotrajano železniško infrastrukturo in dograditi novo,« je še povedal Mihelič.