Posodobitvi železniške postaje ne kaže dobro

Čeprav so v direkciji za infrastrukturo (DRSI) lani napovedovali, da se bo prepotrebna nadgradnja železniške postaje v Domžalah začela do konca leta, se to zagotovo ne bo zgodilo. Investitor do zdaj še ni objavil javnega razpisa za oddajo gradbenih del, saj domžalska občina ni izdala soglasja za načrtovani projekt. Za povrh pa se je izvedba projekta v dobrem letu dni s 7,5 milijona evrov podražila za dobro polovico.