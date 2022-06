Pozoren sem na metulja, lipan se bo pognal za njim

Ribiška strast stati ure in ure ob vodi in nemo opazovati plovček ali bo riba potegnila in bo potonil je večini nerazumljiva. A ribiški mentor Martin Šircelj, ki je v svoji karieri vzgojil čez 500 otrok in ribiških pripravnikov, pravi, da je za ribiča ključna natančnost in vstrajnost.