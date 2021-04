Prenova, ki bo mesto stala 3,6 milijona evrov

V nadaljevanju preberite:



Na januarskem razpisu za celovito obnovo Trga Mladinskih delovnih brigad je občina izbrala podjetje KPL, sicer znanega občinskega gradbinca. Družba bo dela izvedla skupaj s podjetjem PGZ, posel pa je vreden 3,6 milijona evrov (z DDV). To je za 400 tisočakov več, kot je občina za projekt načrtovala v občinskem proračunu za letos in prihodnje leto. Kdaj naj bi z deli začeli na Viču, še ni znano, na MOL pa pravijo, da bodo gradbeni posegi končani v letu dni. Kako bo po novem videti trg in bližnja križišča?