Prepolovljeno število potnikov v mestnem prometu

Ljubljanski javni mestni potniški promet se je v dveh epidemičnih letih prepolovil. Avtobusi so sicer prepeljali skoraj enako število kilometrov, lani že 10,3 milijone, potnikov pa je bilo za polovico manj, in to v vseh (starostnih) kategorijah. Število potovanj je s 37,5 milijona leta 2017 predlani padlo na 16,1 milijona, lani jih je bilo 19,1 milijona. V mestnem prometu so se prepolovili tudi prihodki LPP, ki bi brez države in občine težko preživel.