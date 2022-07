Pri Emoniki dovoljena odstopanja

Zadnjo sejo pred poletnimi počitnicami so ljubljanski mestni svetniki sklenili z obravnavo treh lokacijskih preveritev in dveh odlokov o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN). Tako so potrdili tudi spremembe za del območja Potniškega centra Ljubljana oziroma za projekt Emonika. Župan Zoran Janković je hkrati povabil na sredino javno predstavitev projekta sežigalnice v Cukrarni, za jesenski seji mestnega sveta pa napovedal obravnavo polletnega zaključnega računa ter rebalansa in popravka proračunov za leti 2022 in 2023.

V projektu Emonika so mestni svetniki tako dopustili šest odstopanj od prostorskih izvedbenih pogojev: od ureditve zdravstvenega programa (ambulante in zdravstvene posvetovalnice), gradnje enega objekta čez gradbene meje, gradnje pohodne nadstrešnice, amfiteatralnega stopnišča in kleti v enem vogalu do neodvisnosti izvedbe objektov v dveh prostorskih enotah ter izvedbe objektov v drugih prostorskih enotah. Župan Janković je po predstavitvi projekta pohvalil nekdanjega ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca, ki je pospešil projekt in izrazil upanje, da se bo tako tudi nadaljevalo.

Urška Honzak iz Levice je pripomnila, da številne spremembe že presegajo samo prostorsko prevetritev in ob izkušnjah iz Situle podvomila o kakovosti življenja v stanovanjih nad železnico. Samostojni svetnik Dragan Matić je podvomil, ali so vsi ti poslovni projekti, ki jih načrtujejo madžarski naložbeniki, v javnem interesu. Zoran Janković je pojasnil, da se vsi naložbeniki strinjajo, da bo najprej treba urediti promet. Po njegovih besedah je cilj, da bi medkrajevne avtobuse čimprej spravili na obvoznico. Omenil je še primeren izvoz za kolesarje na Vilharjevo in poleg tekočih stopnic tudi postajni tekoči trak. Župan tudi podpira umeščanje železniške obvoznice za tovorni promet, a hkrati opozarja na zaplete pri gradnji škofljiške obvoznice, ki se vlečejo že leta, pa jih nobena vlada še ni uspela rešiti.

Prostorska preverjanja za druge objekte

Ginekološka ambulanta je po tokratni lokacijski preveritvi dovoljena tudi v objektu med Grubarjevim kanalom in Roško cesto, ki ga črnogorsko podjetje Čelebić že gradi. Na območju Železniške tovorne postaje pa bo Mercator v svojem logističnem centru, ki bo z lokacijo ob železnici pripomogel k zmanjšanju tovornega prometa, lahko zgradil še poslovno stavbo z manjšo trgovino. Z individualnimi odstopanji pa bo tudi v primeru tega projekta dopuščena gradnja po etapah.

Ob sprejemanju dopolnitve odloka o OPPN za fakulteti ob Biotehniškem središču je Mojca Škrinjar iz SDS projekt pohvalila, podvomila pa je o hitrosti gradnje fakultete za strojništvo, češ da je sedanja vlada zanjo namenjen denar preusmerila v nevladne organizacije na Metelkovi 6. Župan Janković je njeno razpravo zaradi domnevne politizacije prekinil. Tudi Dragan Matić pri obravnavi OPPN za 1,4 hektara veliko zemljišče pri Policijski akademiji pod Šmarno goro, kjer naj bi zgradili enonadstropne vrstne in individualne hiše, ni dobil odgovora na vprašanje, kako bodo na Rocenski cesti uredili zgoščen promet ter umestili pločnik. Cesta je po Matićevem mnenju namreč že zdaj preozka za srečevanja vozil, lastniki zemljišč pa ob njej postavljajo debla in skale.

Vroče ob razpravi o občinskih cestah

Prav občinskim cestah je bilo na tokratni seji namenjenih precej besed. Svetniški skupini SDS in samostojnih svetnikov sta tako predlagali prestavitev obravnave odloka o kategorizaciji občinskih cest. Gre za 1592 zapisnih številk javnih poti v skupni dolžini 397.221 metrov in (vsega) 5.120 metrov (dveh) javnih poti za kolesarje (po trasi pionirske železnice in v Tivoliju). Umik so predlagatelji utemeljevali z dejstvom, da MOL ne sme kategorizirati cest preko zasebnih zemljišč, dokler jih ne uspe pridobiti v svoje lastništvo. Enake zadržke je imela po besedah Marjana Sedmaka iz Liste Zorana Jankovića (LZJ), tudi občinska Statutarno pravna komisija, kjer pa se zavedajo, da je novela nujna. A prav županova listaje po besedah podžupana Aleša Čerina umik zavrnila, ker je infrastrukturna direkcija dala soglasje, saj je v pripravo obsežnega dokumenta vgrajenega veliko dela, akt pa je pomemben tako za mestne službe kot prebivalce. Čerin je priznal, da se je lahko zgodila kakšna nenamerna napaka, ki pa je lahko tudi posledica neažurirane zemljiške knjige. V razpravi o samem odloku je še pojasnil, da je že ob obravnavi osnutka povedal, da zemljišč, ki jih je obravnavalo ustavno sodišče, v dokumentu ni.

Pristan in parkirišča S prihodnjim letom bo mesto dobilo na Ljubljanici še trinajsto izstopno-vstopno mesto in sicer na Veliki Čolnarski ulici pri Veslaškem klubu Ljubljanica. Nekaj sprememb bo tudi pri parkiranju. Ko bo pridobljeno uporabno dovoljenje, bo na voljo 110 parkirnih mest na novem parkirišču P+R Letališka cesta z enakim režimom kot na ostalih parkiriščih P+R (1,30 evra za 24 ur in povratna vožnja z mestnim avtobusom). Na novo urejenem parkirišču na Trgu Osvobodilne fronte je namenjenega za parkiranje vozil za t.i. shuttle prevoze (anglistka Mojca Škrinjar se je obregnila ob angleško izrazoslovje) in za kombije za občasne prevoze 6 parkirnih mest. Za mesečno parkiranje na njih bo treba odšteti 80 evrov. Iz javnih parkirnih površin pa bo izločeno Petkovškovo nabrežje med Resljevo cesto in Rozmanovo ulico (Šempetrskim mostom), ki bo poslej namenjeno pešcem (in verjetno kolesarjem, op.a.). A. S.

Sončne elektrarne

Mestni svetniki so se strinjali tudi s sklenitvijo kupo-prodajnih pogodb (v skupni višini dobrih 519.000 evrov) namesto razlastitve za nepremičnine treh lastnikov v Trnovskem predmestju, ki bodo omogočile odstranitev sedanjega mostu čez Mali graben in gradnjo novega ter gradnjo podaljška Opekarske ceste do Barjanske ceste.

Strinjali so se tudi z javno-zasebnem partnerstvom (oziroma koncesijo) za izvedbo projekta Zelena energija na površinah in objektih MOL. Sončne elektrarne naj bi postavili na 194 javnih mestnih objektih in poleg tega tudi na javnih parkiriščih. Gre za vrtce, osnovne in glasbene šole, zdravstvene domove, kulturne ustanove (gledališča, knjižnice, Pionirski dom, Festival Ljubljana, Kinodvor, Akademski kolegij), športne objekte, objekte mestne uprave in četrtnih skupnosti, tudi Počitniški dom Gorje in Centralno čistilno napravo Ljubljana.