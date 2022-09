Pridelava sirov med najdražjimi v Evropi

Kmečki sirarji Slovenije so v zadnjih letih postali zelo pomembni proizvajalci sirov, saj v sire predelajo 6.000 ton kravjega in 3.000 ton kozjega in ovčjega mleka. Združenje kmečkih sirarjev Slovenije je član evropske mreže kmečkih in obrtnih sirarjev FACE od leta 2017. V soboto se bo v Bohinju začela četna konferenca FACE na temo planinskih sirov.