Prilagojen pouk bo spet v neprimerni šoli

Odkar je bila pred štirimi desetletji zgrajena domžalska osnovna šola (OŠ) Roje za otroke s posebnimi potrebami, se je izrazito spremenila struktura učencev. Še v šolskem letu 1999/2000 so imeli v posebnem programu vzgoje in izobraževanja 17 učencev, od tega so bili le nekateri med njimi gibalno ovirani. V lanskem šolskem letu pa so izobraževali 140 učencev, od tega več kot 70 odstotkov otrok, ki potrebujejo dodatno nego, skrb in strokovno obravnavo.

Šola poka po šivih, vodstvo šole pa na prostorsko problematiko že vrsto let opozarja občine ustanoviteljice, saj jim primanjkuje učilnic za izvajanje pouka. A odziva za odpravo hudih težav ni. Vodstvo šole je v šolskem letu 2018/19, ko je število učencev že naraščalo, začelo opozarjati občine ustanoviteljice (Domžale, Mengeš, Lukovica, Moravče in Trzin) na prostorsko stisko.