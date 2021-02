Prostorsko stisko v medvoški šoli rešujejo z zabojniki

V nadaljevanju preberite:

Za ublažitev večletne prostorske stiske v matični osnovni šoli Preska se je medvoška občina odločila za postavitev modularnega prizidka, v katerem bodo pridobili dva prepotrebna razreda. Naložba je začasna, saj bo za celovito rešitev prej ko slej treba zgraditi novo osnovno šolo, za katero je lokalno skupnost že pridobila zemljišče. Vendar se zatika pri zagotovitvi finančnih sredstev. Pogoji za delo učiteljev in potek pouka v treh traktih objekta, zgrajenih v treh različnih časovnih obdobjih, so težki. V najstarejšem delu stavbe iz leta 1931 je v kleti kuhinja z jedilnico, ki so jo pred leti s pomočjo občine razširili s kontejnerskim prizidkom. Pouk v tem delu šole poteka tudi v prostorih, kjer so bila nekoč učiteljska stanovanja, zato so majhni in nefunkcionalni. Učitelji nimajo svojih kabinetov in specialnih učilnic, računalniška učilnica je v nekdanjem hišniškem stanovanju, velika in mala telovadnica iz leta 1976 pa sta tudi premajhni.