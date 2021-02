Prostorsko stisko v zdravstvu rešujemo, a le na papirju

V nadaljevanju preberite:

Že leta poslušamo, da zdravstvo nujno potrebuje dodatne prostore, a zgodi se (skoraj) nič. Zdaj se je končno začelo (sicer po polžje) premikati, saj so nedavno izbrali urbanistično rešitev za območje Vodmata. Ta je podlaga za sprejem OPPN in izdelavo arhitekturnih rešitev. Tri zdravstvene institucije naj bi v prihodnje končno dobile prepotrebne prostore. Toda, kdaj se bo dejansko tudi začelo graditi in koliko nas bo to stalo?