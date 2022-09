Razpis za mlade, pogoji pa zastareli

V nadaljevanju preberite:

Ljubljanski stanovanjski sklad je prvi razpis za oddajo neprofitnih stanovanj za mlade pare, mlade družine in posameznike, stare od 18 do 29 let, prvič objavil leta 2017, čez tri leta je sledil še drugi. Vsako leto so na skladu oddali po 30 občinskih stanovanj, vsakič pa prejeli več kot 400 prošenj. To kaže na veliko zanimanje mladih, ki šele vstopajo na trg dela in si ustvarjajo družine, nimajo pa svojega stanovanja. Do ključev bodo mladi tudi tokrat prišli le, če bodo imeli vsaj nekaj sreče, saj bodo na skladu že tretjič izvedli žrebanje.