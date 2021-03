Sankališče in zipline na Veliki planini že razburjata

Morebitna postavitev poletnega sankališča in naprave za spust po jeklenici (tako imenovani zipline) na Veliki planini je v delu javnosti v kamniški občini povzročila nemalo razburjenja in nasprotovanj. Nasprotniki tema idejnima projektoma, ki sta še povsem v povojih, očitajo poskus združevanja dveh tujih in medsebojno motečih kultur v že tako čezmerno oblegani Veliki planini, ki jo obišče okoli 300.000 obiskovalcev na leto.