Sedežnica Šimnovec gre med staro železo

V nadaljevanju preberite:



Po letu 2025 sedežnica Šimnovec na Veliki planini ne bo smela več obratovati, saj ji obratovalnega dovoljenja pristojno ministrstvo ne namerava več podaljšati. To je tudi razlog, da so v družbi Velika planina začeli snovati načrt za nakup nove žičniške naprave, pri tem pa računajo tudi na finančno pomoč v obliki dokapitalizacije družbe njihovega ustanovitelja in lastnika občine Kamnik. Kamniška občina je že ustanovila sklad za dokapitalizacijo družbe, v katerem se bo predvidoma vsako leto nateklo po četrt milijona evrov. Zbrana finančna sredstva bodo namenjena izključno za nakup nove sedežnice in posodobitev nihalke v letih 2024/25. Po besedah Marka Anžurja, v. d. direktorja občinskega podjetja Velika planina, naj bi se v sklad nateklo 1,25 milijona evrov, razliko do petih milijonov evrov, kolikor naj bi stal nakup nove sedežnice, pa bodo pokrili z najemom dolgoročnega bančnega posojila.