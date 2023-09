Spremenjen prometni režim in kopica novih parkomatov

V nadaljevanju preberite:

Sredi poletja je v zaledju šišenske cerkve sv. Frančiška Asiškega začel veljati novi prometni režim z enosmernimi ulicami in plačljivimi parkirnimi prostori. MOL oziroma javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice (LPT) sta sicer parkomate postavila tudi po drugih delih mesta znotraj obvoznice – skupaj na 43 ulicah v Rožni dolini, za Bežigradom, na Poljanah, Viču, v Šiški ter (Novih) Jaršah in na Viču.