Spretna legalizacija črnih gradenj v Gabrovki

V občini Litija poteka postopek sprejemanja dopolnjenega občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za projekt kogeneracije v nekdanjem obratu Presad v Gabrovki, saj so nekateri objekti zgrajeni brez gradbenega dovoljenja. Država je podjetju Labeks pred tremi leti izplačala 4,13 milijona evrov evropskega denarja, litijska občina pa zdaj namerava s prostorskim aktom legalizirati objekte. V povzetku občinskega podrobnega prostorskega načrta za javnost je med drugim zapisano, da se tovorni promet iz gospodarske cone v Gabrovki načrtuje po regionalni cesti samo proti Trebnjemu in dolenjski avtocesti. Vodstvo trebanjske občine je vznemirjeno in terja odgovore vseh vpetih v projekt.