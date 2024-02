Stanovanjski sklad bo sodeloval tudi z umetniki

V nadaljevanju preberite:

Država je z novelo zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo že leta 2017 uzakonila shemo financiranja, po kateri je treba delež vsake javne investicije nameniti za umetniška dela. In čeprav je »delež za umetnost« za občine v zakonu opredeljen le kot priporočilo, so se na magistratu odločili, da bodo pri vseh občinskih investicijskih projektih del sredstev namenili za umetniška dela. Prvič bodo to uresničili v soseski Mestni kare - Povšetova, ki naj bi jo začeli graditi prihodnje leto.