Storitve prihodnosti v mestni knjižnici

Mestna knjižnica Ljubljana (MKL) je epidemijo izkoristila za tako rekoč popoln prenos vseh svojih dejavnosti v virtualno okolje. Omogočili so oddaljen vpis, okrepili dostop in ponudbo e-knjig. Da bi bil fond 1,8 milijona enot čim bolj dostopen in izkoriščen, so omogočili naročilo in vračilo gradiva v katerikoli enoti, uporabniki lahko samostojno prevzemajo rezervirano gradivo, uvedli so tudi e-učilnico.