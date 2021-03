Stroka proti razglasitvi gradu za državni spomenik

V nadaljevanju preberite:



Ljubljanski grad na hribu nad prestolnico že devet stoletij kljubuje vremenskim razmeram in zgodovinskim dogodkom. Zagotovo bo preživel tudi covid-19 in morda ga bodo v prihodnje spet obiskovale velike skupine domačih in tujih turistov. Zaradi epidemije tirna vzpenjača ne obratuje, v javnem zavodu Ljubljanski grad (JZ LG), ki skrbi za bogato dediščino gradu, pa beležijo velik izpad prihodkov. Državne pomoči je le za vzorec. Za nameček grad ne more biti razglašen za kulturni spomenik državnega pomena.