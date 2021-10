Svetovna kolesarska konferenca kot kapital znanja

V nadaljevanju preberite:

Obdobje prevlade osebnih vozil nad mestom se zaključuje, morda v Ljubljani prepočasi, a vendarle prihaja čas, ko se pešcem in kolesarjem ne bo treba prilagajati mestu, ampak bo šel proces v obratni smeri, mesto se bo razvijalo po meri kolesarjev in pešcev, napoveduje ljubljanski podžupan Janez Koželj. Na svetovnem kongresu mestnih kolesarjev pa želijo sredi junija prihodnje leto svetu pokazati, kje smo in brez olepšav pokazati, kako si prizadevajo razvijati kolesarsko kulturo.