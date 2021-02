Tudi nakupovanje v Ikei ne bo več takšno, kot je bilo

Cas Lachaert, vodja Ikeinega trga za Slovenijo, pravi, da bo v trgovini naenkrat lahko 700 ljudi, v povprečju pa se kupci v njej zadržijo dve uri. Foto: Blaž Samec

V Ikeini trgovini je delo dobilo 400 ljudi, od tega jih je kar 100 zaposlenih v logistiki. Foto Blaž Samec

700

kupcev bo lahko naenkrat nakupovalo v trgovini Ikea

Na okoli 31 tisoč kvadratnih metrih prodajnih površin bo na voljo okoli 9500 izdelkov. Foto: Blaž Samec

400

ljudi je dobilo delo v Ikeini trgovini v Ljubljani

90

milijonov evrov znaša investicija, trgovino je zgradil novomeški CGP

Kar precej bo drugače

Za okoli 400 novih delovnih mest se je potegovalo okoli 7.000 kandidatov. Razen na nekaterih vodilnih mestih, kjer prevladujejo tujci, so zaposleni predvsem Slovenci. Foto: Blaž Samec

Ikea, ki je znana po tem, da vsako leto izda katalog, je zadnjega v fizični obliki izdala samo za slovenski trg. Foto: Blaž Samec

V teh dneh v ljubljanskem BTC mrzlično hitijo s pripravami na četrtkovo odprtje prve Ikeine trgovine v Sloveniji. Da kupci na to že nestrpno čakajo, kažejo tudi nekateri podatki, kot je denimo ta, da je v sedmih dneh njihovo družinsko kartico, ki prinaša nekatere ugodnosti pri nakupih, prek spleta naročilo kar 45 tisoč ljudi. Skoraj 90-milijonska investicija je v prestolnici prinesla 400 novih delovnih mest. Vsi zaposleni so Slovenci, razen tistih na vodilnih mestih, samo v logistiki pa je delo dobilo sto ljudi.Ker že v prvih dneh pričakujejo veliko število obiskovalcev, so se v švedskem pohištvenem gigantu temu izognili tako, da bodo od kupcev zahtevali predhodne rezervacije časovnega termina. Potrošniki, ki se bodo odločili za obisk trgovine v BTC, bodo morali termin nakupovanja rezervirati na spletu, ob prihodu pa pokazati potrjeno QR kodo na pametnih telefonih. Rezervacija bo brezplačna, na voljo bo že danes zjutraj. Po besedah, vodje Ikeinega trga za Slovenijo, so se za ta ukrep odločili zaradi epidemioloških razmer v državi in v izogib pričakovani gneči pred trgovino. V njej bo lahko naenkrat 700 kupcev, po njihovih izračunih pa se povprečen kupec v trgovini zadrži dve uri.Če ne bi bilo epidemije, bi se znamenita modrorumena tipsko zgrajena stavba v prestolnici najverjetneje odprla že pred koncem lanskega leta. Temeljni kamen so namreč postavili sredi oktobra leta 2019 in takrat je ljubljanski župan Zoran Janković celo napovedal, da bi trgovino lahko odprli lani poleti. Kljub epidemiji je novomeška družba CGP gradnjo nadaljevala nemoteno. Pred natančno letom dni so za vodjo slovenskega trga imenovali Belgijca Casa Lachaerta, družba Ikea Slovenija pa spada pod okrilje Ikea Jugovzhodna Evropa, ki jo vodi ItalijankaKer zaradi ukrepov za zajezitev epidemije ni dovoljeno ponujanje hrane in pijače, bosta Ikeina restavracija in kavarna (vsaj za zdaj) ostali zaprti, bodo pa omogočili nakup obrokov, ki jih bodo kupci kasneje lahko pripravili doma. Na okoli 31 tisoč kvadratnih metrih prodajnih površin bo na voljo okoli 9500 izdelkov. Posebnost ljubljanske trgovine je tudi v tem, da so nekatere izdelke prilagodili slovenskim kupcem, pa tudi zdajšnjim razmeram, ko velika večina dela od doma oziroma se doma zadržuje.Poleg Ljubljane ima prevzemni center tudi Maribor, v prihodnosti pa naj bi uredili še nekaj prevzemnih mest drugod po državi. Več kot 90 odstotkov energije, potrebne za delovanje trgovine, je iz obnovljivih virov. S sončnimi paneli namreč proizvajajo svojo elektriko, voda je iz deževnice, med vsemi Ikeinimi trgovinami po svetu pa ima trgovina v našem glavnem mestu največ dnevne svetlobe, saj so po besedah Lachaerta namestili za tretjino več oken. In še zanimivost: Ikea, ki je znana po tem, da vsako leto izda katalog, je zadnjega v fizični obliki izdala samo za slovenski trg. Poslej si bodo namreč kupci izdelke lahko ogledali le na spletu.