Turisti preplavili mesto, hotelirji si manejo roke

Za razliko od Obale, kjer je julija za tretjino manj gostov, je Ljubljana preplavljena s turisti, hoteli in druge nastanitvene kapacitete pa so več kot 80-odstotno zasedene. Kljub temu so nekateri mestni hotelirji zaskrbljeni, saj v Ljubljani prevladujejo predvsem počitniški gostje, le petina je poslovnih. In opozarjajo, da bi bilo tujih gostov še več, če bi imeli dobre neposredne letalske povezave z drugimi evropskimi prestolnicami.