Uresničujejo kolesarski projekt z dolgo brado

S podpisom pogodbe vodstva kamniške občine in Gorenjske gradbene družbe so gradbinci začeli graditi kolesarsko stezo od Kamnika do Godiča. Naložba poteka v okviru projekta Zelena os regije in bo v prihodnjih letih s kolesarsko stezo oziroma večnamensko potjo ob Kamniški Bistrici v dolžini 33 kilometrov povezala Kamnik, Domžale in Dol pri Ljubljani. Pismo o nameri so župani podpisali že davnega leta 1999, do zdaj pa je pri urejanju kolesarskih in peš poti največ postorila domžalska občina, medtem ko v dolski občini še niso začeli z izvedbo okolju prijaznega projekta.